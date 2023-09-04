«Известия»: Отдых за рубежом зимой подорожает на 10–30%

По информации газеты, путевки подорожают уже в октябре-ноябре. Речь идет о таких популярных направлениях, как Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и так далее.

Основными причинами взлета цен на отдых называют курс валют, а также повышение цен на перевозку и проживание в гостиницах.

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов ранее говорил на пресс-конференции в НСН, что Турция этим летом лихорадочно повышала цены для туристов, что открыло для россиян новые направления: Африку и Южную Корею.

