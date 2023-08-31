В Сочи рассказали о рекордном числе туристов
31 августа 202318:15
Сочи с мая по конец августа посетили 3,7 миллиона туристов, с начала года - более 5,38 миллиона человек, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.
Самым популярным месяцев оказался - август. Курортный город в это время принял более миллиона гостей.
Градоначальник добавил, что в период, когда в Сочи будет теплая температура воды, специалисты будут еженедельно проводить лабораторные исследования проб воды.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru