«Известия»: Кабмин разрешил сохранять ипотечные квартиры банкротам

«Мировое соглашение или план реструктуризации долгов не будут распространяться на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди», — говорится в документе.

Также они не затронут другое имущество должника.

Правительство одобрило законопроект при условии его доработки с учетом ряда замечаний. В частности, следует проработать условия заключения соглашений, чтобы защитить интересов кредиторов, и определить условия погашения долга.

Как отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, сейчас ипотечное единственное жилье россиян никак не защищено, квартиры можно лишиться даже за непогашение не ипотечных кредитов. Изменения позволят «дать заемщику второй шанс» и не оказаться на улице.

