«Известия»: Кабмин разрешил сохранять ипотечные квартиры банкротам
Правительство России поддержало законопроект о сохранении единственного ипотечного жилья при личном банкротстве граждан. Об этом пишут Известия со ссылкой на проект официального отзыва кабмина.
«Мировое соглашение или план реструктуризации долгов не будут распространяться на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди», — говорится в документе.
Также они не затронут другое имущество должника.
Правительство одобрило законопроект при условии его доработки с учетом ряда замечаний. В частности, следует проработать условия заключения соглашений, чтобы защитить интересов кредиторов, и определить условия погашения долга.
Как отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, сейчас ипотечное единственное жилье россиян никак не защищено, квартиры можно лишиться даже за непогашение не ипотечных кредитов. Изменения позволят «дать заемщику второй шанс» и не оказаться на улице.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru