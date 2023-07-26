Депутаты сделали более доступной процедуру внесудебного банкротства
Депутаты Госдумы одобрили поправки, согласно которым россиянам станет в два раза проще признать себя банкротом, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В частности, минимальный размер задолженности, необходимый для инициирования внесудебного банкротства, снижен до 25 тысяч рублей (сейчас 50 тысяч). Максимальный размер задолженности наоборот был повышен - с текущих 500 тысяч рублей до одного млн рублей.
Также было увеличен список случаев, при которых гражданин сможет воспользоваться внесудебным банкротством, а срок для повторной процедуры снижен с 10 до пяти лет.
Кроме того, возможность инициировать внесудебное банкротство будет предоставлена пенсионерам и гражданам, живущим на пособия, если долг взыскивается более года, а подходящего для взыскания имущества нет.
Ранее юрист Егор Иванов заявил, что банкротство является единственным законным способом списать кредит, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru