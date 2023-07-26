Депутаты сделали более доступной процедуру внесудебного банкротства

В частности, минимальный размер задолженности, необходимый для инициирования внесудебного банкротства, снижен до 25 тысяч рублей (сейчас 50 тысяч). Максимальный размер задолженности наоборот был повышен - с текущих 500 тысяч рублей до одного млн рублей.

Также было увеличен список случаев, при которых гражданин сможет воспользоваться внесудебным банкротством, а срок для повторной процедуры снижен с 10 до пяти лет.

Кроме того, возможность инициировать внесудебное банкротство будет предоставлена пенсионерам и гражданам, живущим на пособия, если долг взыскивается более года, а подходящего для взыскания имущества нет.

Ранее юрист Егор Иванов заявил, что банкротство является единственным законным способом списать кредит, сообщает RT.

