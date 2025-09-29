В Москве подготовили спецпроект к 125-летию врага Гитлера

Проект под названием «Личный враг Гитлера: Как художник “Известий” боролся с фашизмом» откроется в ноябре в Галерее Зураба Церетели. Выставка будет посвящена окончанию Второй мировой войны, а также началу Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками. На ней представят лучшие работы Ефимова.



Народный художник СССР стал известен благодаря своим карикатурам на нацистский режим Третьего Рейха. Он высмеивал Адольфа Гитлера и лидеров европейских фашистских государств. Его произведения настолько взбесили нацистов, что гестапо включило Ефимова в список советских граждан, которых надлежало повесить после капитуляции Москвы. За это он получил статус «личного врага Гитлера».



Карикатурист работал в «Известиях» почти 85 лет. Впервые его картины появились в газете в 1922 году. В 1945 году он был аккредитован от «Известий» для работы на Нюрнбергском процессе. Он сделал ряд зарисовок под общим названием «Фашистский зверинец». Они публиковались в газете до января 1946 года. Эти карикатуры также будут представлены на выставке.

