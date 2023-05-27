Дмитрий Медведев опубликовал карикатуру на будущее Украины

На первом рисунке лысый человек с надписью «Украина» изображен в окружении похожих людей, которые положили ему руки на плечи. Это «Великобритания», НАТО, ЕС, США.

На втором рисунке «Украина» показана кричащим бородачом в очках. В его компании похожие персонажи из Афганистана, Сирии, Йемена, Ирака, Ливии.

Разные рисунки сопровождает одна и та же надпись.

«Ты скоро будешь одним из нас», - говорится в ней.

Ранее Дмитрий Медведев ранее рассказал о трех сценариях исчезновения Украины. По его словам, Россию устроит вариант, при котором Западная Украина будет под контролем ЕС, а центр и восток страны воссоединятся с РФ, передает «Радиоточка НСН».

