«Известия»: Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали
14 июля 202310:28
Актриса Татьяна Васильева госпитализирована с гипертонией. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источник.
По данным издания, актрисе стало плохо ночью 14 июля. В этот момент Васильева находилась дома.
Отмечается, что состояние артистки оценивается как средней тяжести.
Ранее СМИ сообщили о госпитализации актрисы Марины Нееловой. В театре «Современник» не стали комментировать эту информацию. Однако заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с RT заявила, что Неелову выписывают, в четверг она вернется домой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru