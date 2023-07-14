«Известия»: Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали

Актриса Татьяна Васильева госпитализирована с гипертонией. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источник.

Актера Ивана Краско экстренно доставили в реанимацию

По данным издания, актрисе стало плохо ночью 14 июля. В этот момент Васильева находилась дома.

Отмечается, что состояние артистки оценивается как средней тяжести.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации актрисы Марины Нееловой. В театре «Современник» не стали комментировать эту информацию. Однако заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с RT заявила, что Неелову выписывают, в четверг она вернется домой.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Галина Кмит
ТЕГИ:ГоспитализацияАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры