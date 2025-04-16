Россию до конца года могут покинуть до десяти китайских автобрендов
Такие китайские автобренды, как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG находятся в зоне риска из-за низких продаж и нерентабельности франшиз и могут покинуть Россию до конца текущего года, сообщает «Коммерсант».
В I квартале закрылось 213 шоурумов китайских марок, а новых открываться стало вдвое меньше. По словам экспертов, вышеуказанные бренды могут покинуть страну из-за затоваривания складов, высоких издержек дилеров, неликвидного модельного ряда.
Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин ранее заявил, что в 2025 году российский рынок покинут десятки автомобильных брендов из Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru