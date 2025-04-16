Израильский самолет случайно сбросил бомбы на свою территорию

За ночь ПВО сбила 26 БПЛА над шестью российскими регионами

США хотят убедить более 70 государств ограничить торговые связи с Китаем

С начала года почти каждый второй россиянин столкнулся с «традиционным» телефонным мошенничеством

Книжные магазины пожаловались на маркетплейсы

Россияне в среднем тратят на подготовку к Пасхе 499 рублей