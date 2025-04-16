Израильский самолет случайно сбросил бомбы на свою территорию
Истребитель ВВС Израиля сбросил боеприпасы на территории страны в районе населенного пункта близ сектора Газа из-за технической неисправности. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Некоторое время назад боеприпасы, сброшенные... во время атаки на сектор Газа, в результате технической неисправности упали на открытой местности в районе Нир-Ицхак», - сообщили в армейской пресс-службе.
По данным ЦАХАЛ, никто не пострадал. Ведется расследование произошедшего.
Ранее Израиль заявил о намерении расширить буферную зону в Газе, в нее войдут новые захваченные территории, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фон дер Ляйен заявила, что Запада в привычном понимании больше не существует
- Доля атакованных мошенниками россиян в WhatsApp выросла в 3,5 раза
- Игорь Бутман готов стать индустриальным партнером Вышки и Гнесинки
- Временные ограничения ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля
- В шахте в Ростовской области спасли двух горняков после обвала породы
- Минобороны: Над Россией сбили 26 украинских беспилотников
- Израильский самолет случайно сбросил бомбы на свою территорию
- Россию до конца года могут покинуть до десяти китайских автобрендов
- Траты россиян на подготовку к Пасхе оценили в 499 рублей
- СМИ: Укрепившийся рубль – самая доходная валюта мира с начала года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru