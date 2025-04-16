Израильский самолет случайно сбросил бомбы на свою территорию

Истребитель ВВС Израиля сбросил боеприпасы на территории страны в районе населенного пункта близ сектора Газа из-за технической неисправности. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад боеприпасы, сброшенные... во время атаки на сектор Газа, в результате технической неисправности упали на открытой местности в районе Нир-Ицхак», - сообщили в армейской пресс-службе.

По данным ЦАХАЛ, никто не пострадал. Ведется расследование произошедшего.

Ранее Израиль заявил о намерении расширить буферную зону в Газе, в нее войдут новые захваченные территории, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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