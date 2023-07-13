Актера Ивана Краско экстренно доставили в реанимацию

Помощница актера отметила, что ему утром стало плохо. Краско пожаловался на то, что не чувствует левую часть тела.

По информации телеканала 78, врачи диагностировали у актера неблагоприятные последствия инсульта.



Сейчас Краско находится в реанимации Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

