Актера Ивана Краско экстренно доставили в реанимацию

Актер Иван Краско экстренно доставлен в реанимацию, сообщает NEWS.ru со ссылкой на его помощницу.

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Помощница актера отметила, что ему утром стало плохо. Краско пожаловался на то, что не чувствует левую часть тела.

По информации телеканала 78, врачи диагностировали у актера неблагоприятные последствия инсульта.

Сейчас Краско находится в реанимации Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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