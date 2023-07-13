Актера Ивана Краско экстренно доставили в реанимацию
13 июля 202314:24
Актер Иван Краско экстренно доставлен в реанимацию, сообщает NEWS.ru со ссылкой на его помощницу.
Помощница актера отметила, что ему утром стало плохо. Краско пожаловался на то, что не чувствует левую часть тела.
По информации телеканала 78, врачи диагностировали у актера неблагоприятные последствия инсульта.
Сейчас Краско находится в реанимации Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru