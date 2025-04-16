Минобороны: Над Россией сбили 26 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 26 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что девять дронов ликвидировали над Воронежской областью, восемь – над Белгородской, четыре – над Курской, по два БПЛА – над Липецкой областью и Крымом. Кроме того, один беспилотник сбили в Московском регионе.

Ранее в городе Рыльске Курской области в результате ударов украинских БПЛА произошли возгорания в нескольких жилых домах, пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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