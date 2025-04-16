Минобороны: Над Россией сбили 26 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 26 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что девять дронов ликвидировали над Воронежской областью, восемь – над Белгородской, четыре – над Курской, по два БПЛА – над Липецкой областью и Крымом. Кроме того, один беспилотник сбили в Московском регионе.
Ранее в городе Рыльске Курской области в результате ударов украинских БПЛА произошли возгорания в нескольких жилых домах, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru