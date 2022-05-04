Израильские ученые предрекли новую волну пандемии летом

Исследователи из Израиля считают, что летом возможна новая глобальная волна коронавируса, сообщает газета Times of Israel.

Профессор Университета Бен-Гуриона в Негеве Ариэль Кушмаро заявил, что пандемия еще не закончилась, а новая волна может начаться в начале или конце лета из-за возвращения дельта-штамма.

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Отмечается, что даже на пике нового омикрон-штамма «дельта» вариант не исчез полностью.

Именно дельта-штамм может запустить новый виток заболевания по всему миру.

Ранее Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть небольшие подъемы.



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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ИзраильКоронавирусПандемия
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