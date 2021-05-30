Израиль с 31 мая ввел запрет на выезд в Россию на фоне заболеваемости COVID-19
Власти Израиля с 31 мая запрещают выезд гражданам в Россию и Аргентину из-за пандемии коронавируса, сообщает Минздрав страны.
«Министерский комитет по борьбе с коронавирусом... одобрил предложение Министерства здравоохранения продлить ограничения на выезд в «красные государства» и въезд в Израиль до воскресенья, 13 июня... С 31 мая Россия и Аргентина также будут включены в список «красных стран», - цитирует официальное сообщение RT.
К неблагополучным с точки зрения распространения COVID-19 Израиль также относит Турцию, Украину, Бразилию, Эфиопию, ЮАР, Индию и Мексику.
С середины апреля в Израиле отменено обязательное ношение масок на улице, напоминают «Известия».
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в мире.
«Мы делаем вакцинацию, чтобы люди приобрели иммунитет. Но он приобретается еще и за счет самого заболевания. Те люди, которые выздоровели, тоже имеют иммунитет к коронавирусу. В Сан-Марино все провакцинировались "Спутником", у них пандемия кончилась, они сейчас будут зарабатывать на вакцинном туризме. 60% израильтян вакцинировано, и у них пандемия пошла на спад, они отменяют ограничения. Здесь ситуация в том, что нам тоже нужно достичь этого уровня в 70% за счет привитых и переболевших, тогда пандемия уйдет на спад. А дальше нужно эти 70-80% поддерживать за счет постоянной ревакцинации, чтобы этот жуткий коронавирус не вернулся снова», - уточнил он.
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