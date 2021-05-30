Новосибирский Минздрав подтвердил смерть раненного сотрудником ДПС

Мужчина, которого случайно ранил во время задержания сотрудник ДПС Новосибирской области, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального министерства здравоохранения.

Под Новосибирском сотрудник ДПС выстрелил в голову задержанному

«Он умер», - подтвердил представитель агентства.

Другие подробности неизвестны, пишет Газета.ru.

Ранее 30 мая источник агентства ТАСС рассказал о смерти пострадавшего, однако информацию опровергли в новосибирском управлении Следственного комитета России.

28 апреля в Мошковском районе Новосибирской области сотрудник ДПС во время задержания сделал случайный выстрел в голову мужчине, сообщается на сайте ГУ МВД по региону. В отношении инспектора возбуждены уголовные делав связи с причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышением должностных полномочий.

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ФОТО: Павел Сорокин//pexels.com
ТЕГИ:БольницаНовосибирская ОбластьСмертьДТП
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