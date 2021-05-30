Новосибирский Минздрав подтвердил смерть раненного сотрудником ДПС

«Он умер», - подтвердил представитель агентства.

Другие подробности неизвестны, пишет Газета.ru.

Ранее 30 мая источник агентства ТАСС рассказал о смерти пострадавшего, однако информацию опровергли в новосибирском управлении Следственного комитета России.

28 апреля в Мошковском районе Новосибирской области сотрудник ДПС во время задержания сделал случайный выстрел в голову мужчине, сообщается на сайте ГУ МВД по региону. В отношении инспектора возбуждены уголовные делав связи с причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышением должностных полномочий.

