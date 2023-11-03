Израиль нанес удар по больничному комплексу в секторе Газа

В результате удара есть жертвы. их количество уточняется. Отмечается, что атака была произведена во время выезда карет скорой помощи с территории комплекса.

Ранее днем Израиль отказался от временного прекращения огня без освобождения заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

