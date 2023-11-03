Израиль нанес удар по больничному комплексу в секторе Газа
3 ноября 202318:27
Израильский беспилотник атаковал больничный комплекс эль-Шефа в секторе Газа, сообщает РИА Новости.
В результате удара есть жертвы. их количество уточняется. Отмечается, что атака была произведена во время выезда карет скорой помощи с территории комплекса.
Ранее днем Израиль отказался от временного прекращения огня без освобождения заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль нанес удар по больничному комплексу в секторе Газа
- Эрдоган подарил Токаеву турецкий электромобиль TOGG
- В Чаплинке Херсонской области при ударе ВСУ по соцфонду погибли люди
- Продажи новых легковых автомобилей России в сентябре выросли на 38 процентов
- МИД РФ: работающего в Москве болгарского журналиста вышлют из России
- Эксперт: с Нового года в России подорожают сигареты
- Владимир Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций ВСУ
- Израиль отказался от временного прекращения огня без освобождения заложников
- Путин спрогнозировал рост российского ВВП до 3%
- ФРГ выделит Армении €9,3 млн на решение проблем беженцев из Нагорного Карабаха
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru