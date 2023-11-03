Израиль нанес удар по больничному комплексу в секторе Газа

Израильский беспилотник атаковал больничный комплекс эль-Шефа в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

ХАМАС выразило готовность пойти на «полный компромисс» по обмену пленными

В результате удара есть жертвы. их количество уточняется. Отмечается, что атака была произведена во время выезда карет скорой помощи с территории комплекса.

Ранее днем Израиль отказался от временного прекращения огня без освобождения заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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