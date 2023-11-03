ХАМАС выразило готовность пойти на «полный компромисс» по обмену пленными

Как отметил Хамад, движение хочет, чтобы домой вернулись и израильские заложники, и палестинские заключенные.

«Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы отпустить всех заложников, как военных, так и гражданских лиц, и к освобождению всех узников из центров содержания в Израиле», — указал представитель руководства ХАМАС.

При этом NBC News отмечает, что Тель-Авив вряд ли пойдет на подобный шаг.

Ранее стало известно, что в Израиль прибыл американский спецназ, который будет помогать в поисках удерживаемых ХАМАС заложников, пишет Ura.ru.

