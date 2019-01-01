Социолог: Бедные россияне не понимают, сколько им нужно денег

По данным холдинга «Ромир» среднестатистической семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц для нормального уровня жизни.

Как пишет РИА Новости, в среднем запрос за год вырос на 2,1 тысячи рублей или на 3%.

Исследование показало, что каждой четвертой семье хватит в месяц от 45-60 тысяч рублей, каждой десятой - 30-45 тысяч. 2% россиян могут обеспечить нормальный уровень жизни при доходе в 20-30 тысяч рублей, а один процент - при менее 20 тысячах рублей. При этом 11% респондентов ежемесячно нужно более 120 тысяч рублей.

Заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова в эфире НСН заявила, что подобные измерения можно сравнить «со средними по больнице» (слушайте аудио).

«На первый взгляд, это очень большая цифра, если смотреть в целом по России. Для Москвы и Питера, может быть, и нормально… Все зависит от уровня притязаний. Известно, что чем выше доход, тем больше потребностей, но они более адекватны. Чем ты беднее, тем меньше человек понимает, сколько ему нужно на самом деле. Он говорит, что нужно 200 тысяч, но он не очень осознает, насколько она реально, не очень ее ощущая», - пояснила Ибрагимова.

Добавим, самые высокие запросы у жителей Северо-Запада, которым для «нормальной» жизни требуется 93,5 тысячи рублей в месяц.

