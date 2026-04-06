В конечном счете Павел Дуров пойдет на уступки российскому законодательству в вопросе работы Telegram. Такое мнение в беседе с НСН выразил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал помогать заблокированным россиянам. В своих соцсетях он написал, что Telegram будет продолжать адаптироваться, осложняя обнаружение и блокировку своего трафика. Так, по его словам, вопреки ограничениям, 65 млн жителей России продолжают каждодневно пользоваться мессенджером. Свинцов посчитал, что такая бравада ненадолго.