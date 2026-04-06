«Изображает свободу»: Свинцов призвал не обольщаться словами Дурова о Telegram
Андрей Свинцов в беседе с НСН выразил уверенность, что слова Дурова в поддержку россиян, пользующихся Telegram, не что иное, как красивая бравада.
В конечном счете Павел Дуров пойдет на уступки российскому законодательству в вопросе работы Telegram. Такое мнение в беседе с НСН выразил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал помогать заблокированным россиянам. В своих соцсетях он написал, что Telegram будет продолжать адаптироваться, осложняя обнаружение и блокировку своего трафика. Так, по его словам, вопреки ограничениям, 65 млн жителей России продолжают каждодневно пользоваться мессенджером. Свинцов посчитал, что такая бравада ненадолго.
«Я думаю, что он такой активный человек, и, конечно, какое-то время будет себя вести так, как он считает нужным, но это не означает, что в конечном итоге он не пойдет на выполнение тех законов, которые приняты не только в России, но и по всему миру. То есть это вот такой переходный период, когда он изображает некую свободу. Но, в целом, по всему миру те законы, которые принимаются, в любом случае постепенно вынудят любую компанию работать на себя», - рассказал он.
При этом депутат отметил, что не ждет введения ответственности за использование Telegram.
«Я думаю, такой ответственности не будет», - поделился он.
Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил НСН, что у Дурова есть инструменты, которые могут усложнить меры Роскомнадзора по блокировке Telegram.
