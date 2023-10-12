«Изменятся цены!»: Как дефицит израильской косметики повлияет на отрасль

Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в отрасли сообщил, что поставки израильской косметики в Россию парализованы, и сегодня запасы крупных торговых сетей составляют менее 50% от прежнего ассортимента.

«На израильской косметике работает большинство российских косметологов. Самая популярная косметологическая процедура – чистка лица – делается на основе косметике этой страны. Она есть в арсенале любого специалиста», - рассказала Панина.

Собеседница НСН отметила, что российский рынок привык к израильским брендам, однако отрасли придется перестроиться в некоторых направлениях, среди которых и ценообразование на услуги.

«Исчезновение израильской косметики приведет к изменению цен на косметологические услуги. Дефицитные бренды придется менять либо на российские, либо зарубежные варианты», - добавила она.

Ранее Евросоюз ввел запрет для россиян на ввоз смартфонов и косметики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

