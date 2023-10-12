«Изменятся цены!»: Как дефицит израильской косметики повлияет на отрасль
Израильскую косметику сегодня используют подавляющее большинство российских косметологов, рассказала НСН Зоя Панина.
Российский рынок косметологии привык к израильским брендам, и в полной мере ощутит их исчезновение с прилавков, рассказала НСН омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты по Московской области Зоя Панина.
Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в отрасли сообщил, что поставки израильской косметики в Россию парализованы, и сегодня запасы крупных торговых сетей составляют менее 50% от прежнего ассортимента.
«На израильской косметике работает большинство российских косметологов. Самая популярная косметологическая процедура – чистка лица – делается на основе косметике этой страны. Она есть в арсенале любого специалиста», - рассказала Панина.
Собеседница НСН отметила, что российский рынок привык к израильским брендам, однако отрасли придется перестроиться в некоторых направлениях, среди которых и ценообразование на услуги.
«Исчезновение израильской косметики приведет к изменению цен на косметологические услуги. Дефицитные бренды придется менять либо на российские, либо зарубежные варианты», - добавила она.
Ранее Евросоюз ввел запрет для россиян на ввоз смартфонов и косметики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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