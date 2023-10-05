Минпромторг: маркировка косметики и бытовой химии может начаться в декабре

По ее словам, вопрос маркировки этих товаров обсуждается с бизнесом. Представитель ведомства отметила, что эксперимент по маркировке добровольный и бесплатный.



Приезжева сообщила, что Минпромторг предлагает запустить маркировку радиоэлектроники с 1 ноября текущего года, а с 1 декабря - детских игрушек.

Ранее министерство предложило провести эксперимент по маркировке пищевых растительных масел и детских игрушек. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, передает «Радиоточка НСН».

