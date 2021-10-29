Изменится график движения подмосковных автобусов на праздничной неделе

Автобусы в Подмосковье во время праздничных дней в часы пик будут ходить реже, сообщает телеканал «360».

В Подмосковье темпы вакцинации за два дня увеличились вдвое

При этом МЦД и электрички продолжат работать в прежнем режиме, сообщил глава региона Андрей Воробьев. По его словам, в ближайшее время для жителей области выпустят дополнительное сообщение о работе общественного транспорта.

Как сказал губернатор, социальные транспортные карты разблокируют, но только после окончания праздничных дней и только тем, кто сделал прививку от коронавируса. Как отметил Воробьев, эта вынужденная мера, чтобы не допустить еще большего числа госпитализаций пожилых людей.

Как сообщалось ранее, у 80% госпитализированных с COVID-19 жителей Подмосковья не было прививки от инфекции.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвтобусПодмосковье
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