Изменится график движения подмосковных автобусов на праздничной неделе
Автобусы в Подмосковье во время праздничных дней в часы пик будут ходить реже, сообщает телеканал «360».
При этом МЦД и электрички продолжат работать в прежнем режиме, сообщил глава региона Андрей Воробьев. По его словам, в ближайшее время для жителей области выпустят дополнительное сообщение о работе общественного транспорта.
Как сказал губернатор, социальные транспортные карты разблокируют, но только после окончания праздничных дней и только тем, кто сделал прививку от коронавируса. Как отметил Воробьев, эта вынужденная мера, чтобы не допустить еще большего числа госпитализаций пожилых людей.
Как сообщалось ранее, у 80% госпитализированных с COVID-19 жителей Подмосковья не было прививки от инфекции.
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