«Хватит отфутболивать!»: Филолог о новых правилах общения чиновников с народом
Отсутствие в речи чиновников канцеляризмов и шаблонов не повысит уровень доверия населения, но приблизит власть имущих к рядовым россиянам, сказал НСН Максим Кронгауз.
Отсутствие канцеляризмов и шаблонов в речи сделает для россиян чиновничью речь понятной, но помешает самим власть имущим скрывать истинное положение дел. Об этом НСН заявил доктор филологических наук, завлабораторией лингвистической конфликтологии ВШЭ Максим Кронгауз.
Ранее авторы специально подготовленного пособия из Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) заявили, что чиновникам необходимы новые правила коммуникации с населением, без шаблонов и канцеляризмов. Об этом сообщило издание «Известия». Кронгауз отметил, что разговор с россиянами на понятном языке сделает чиновников ближе к народу.
«Вряд ли такая мера повысит уровень доверия населения, потому что доверие зарабатывается не только языком, но простота и близость, конечно, приблизит к простым россиянам власть имущих. Если чиновник будет говорить на непонятном языке, то обычный человек будет в замешательстве: либо он дурак, либо представитель власти его так отфутболивает. Причины такой коммуникативной проблемы могут быть разными, но она всегда крайне затрудняет общение. А вот если общаться с народом понятно, тогда возникает ощущение, что с руководством можно договориться», — сказал Кронгауз.
При этом собеседник НСН отметил, что чиновникам самим будет труднее изъясняться на неканцелярском языке.
«Сложный бюрократический язык позволяет скрывать и какие-то смыслы, и даже отсутствие смысла. Конечно, чиновничий язык используется и для того, чтобы речь была непонятной, чтобы уйти от прямых ответов», — заключил филолог.
Ранее директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец заявила, что законопроект, запрещающий чиновникам использовать иностранные слова, имеющие аналог в русском языке, не изменит ситуации, необходимо создавать государственную программу по повышению уровня грамотности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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