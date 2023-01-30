«Хватит отфутболивать!»: Филолог о новых правилах общения чиновников с народом

Отсутствие в речи чиновников канцеляризмов и шаблонов не повысит уровень доверия населения, но приблизит власть имущих к рядовым россиянам, сказал НСН Максим Кронгауз.

Отсутствие канцеляризмов и шаблонов в речи сделает для россиян чиновничью речь понятной, но помешает самим власть имущим скрывать истинное положение дел. Об этом НСН заявил доктор филологических наук, завлабораторией лингвистической конфликтологии ВШЭ Максим Кронгауз.

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Ранее авторы специально подготовленного пособия из Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) заявили, что чиновникам необходимы новые правила коммуникации с населением, без шаблонов и канцеляризмов. Об этом сообщило издание «Известия». Кронгауз отметил, что разговор с россиянами на понятном языке сделает чиновников ближе к народу.

«Вряд ли такая мера повысит уровень доверия населения, потому что доверие зарабатывается не только языком, но простота и близость, конечно, приблизит к простым россиянам власть имущих. Если чиновник будет говорить на непонятном языке, то обычный человек будет в замешательстве: либо он дурак, либо представитель власти его так отфутболивает. Причины такой коммуникативной проблемы могут быть разными, но она всегда крайне затрудняет общение. А вот если общаться с народом понятно, тогда возникает ощущение, что с руководством можно договориться», — сказал Кронгауз.

При этом собеседник НСН отметил, что чиновникам самим будет труднее изъясняться на неканцелярском языке.

«Сложный бюрократический язык позволяет скрывать и какие-то смыслы, и даже отсутствие смысла. Конечно, чиновничий язык используется и для того, чтобы речь была непонятной, чтобы уйти от прямых ответов», — заключил филолог.

Ранее директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец заявила, что законопроект, запрещающий чиновникам использовать иностранные слова, имеющие аналог в русском языке, не изменит ситуации, необходимо создавать государственную программу по повышению уровня грамотности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новость
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