Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров
Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
Павлов пожаловался, что был избит в ходе демонстрационного захвата в заложники, при этом, по его словам, побои применялись и по отношению к другим его коллегам.
Редактор РИА Новости утверждает, что на журналистов надели холщовые мешки, душили, заставляли ползать по камням, избивали, а в конце облили бараньей кровью. При этом у одной журналистки, по словам Павлова, произошла истерика, второй девушки порвали мочку уха, зацепив сережку, еще одному журналисту отбили почки.
Курсы экстремальной журналистики «Бастион» проводились в сентябре на территории Севастополя.
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