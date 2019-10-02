Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров

Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.

Павлов пожаловался, что был избит в ходе демонстрационного захвата в заложники, при этом, по его словам, побои применялись и по отношению к другим его коллегам.



Редактор РИА Новости утверждает, что на журналистов надели холщовые мешки, душили, заставляли ползать по камням, избивали, а в конце облили бараньей кровью. При этом у одной журналистки, по словам Павлова, произошла истерика, второй девушки порвали мочку уха, зацепив сережку, еще одному журналисту отбили почки.

Курсы экстремальной журналистики «Бастион» проводились в сентябре на территории Севастополя.



