Избитую в Чечне журналистку Милашину выписали из больницы

Он отметил, что Милашина чувствует себя лучше, но находится под врачебным наблюдением.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что избитого в Грозном адвоката Александра Немова также выписали из больницы.

На Немова напали в Грозном 4 июля. Неизвестные избили его и Милашину у аэропорта. Тогда они прибыли в город на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

