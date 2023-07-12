Избитую в Чечне журналистку Милашину выписали из больницы

Журналистку Елену Милашину, на которую ранее напали в Чечне, выписали из больницы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на журналиста Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом).

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Он отметил, что Милашина чувствует себя лучше, но находится под врачебным наблюдением.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что избитого в Грозном адвоката Александра Немова также выписали из больницы.

На Немова напали в Грозном 4 июля. Неизвестные избили его и Милашину у аэропорта. Тогда они прибыли в город на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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