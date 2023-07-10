Baza: Избитого в Грозном адвоката Немова выписали из больницы

По данным СМИ, после нападения у защитника диагностировали колото-резаную рану и полостные образования на коже голени, множественные ушибы головы и гематомы на ногах. Также медики зафиксировали ссадины лица, туловища и конечностей.

На Немова напали в Грозном 4 июля. Неизвестные избили у аэропорта адвоката и журналистку Елену Милашину, прибывших в город на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщали СМИ, после нападения Немов «еле говорил» и передвигался на инвалидной коляске.

