Baza: Избитого в Грозном адвоката Немова выписали из больницы

Избитого в Грозном адвоката Александра Немова выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным СМИ, после нападения у защитника диагностировали колото-резаную рану и полостные образования на коже голени, множественные ушибы головы и гематомы на ногах. Также медики зафиксировали ссадины лица, туловища и конечностей.

На Немова напали в Грозном 4 июля. Неизвестные избили у аэропорта адвоката и журналистку Елену Милашину, прибывших в город на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщали СМИ, после нападения Немов «еле говорил» и передвигался на инвалидной коляске.

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ФОТО: t.me/bazabazon
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