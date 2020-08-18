Избитого в Минске Важенкова госпитализировали

Один из координаторов движения «Открытая Россия», гражданин РФ Артем Важенков госпитализирован с травмами, полученными в минском Центре изоляции правонарушителей. Он уведомил белорусских следователей, что не сможет прибыть в Минск для проведения следственных действий, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.

Важенков приехал в Белоруссию для наблюдения за выборами, в ночь на 10 августа связь с ним пропала. Позже выяснилось, что его задержали и увезли в изолятор в Окрестино в Минске, где, по данным оппозиции, жестоко избивали и пытали задержанных.

Важенков и другой россиянин, Игорь Рогов, проходят в статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске. Рогова освободили вечером 11 августа, Важенков провёл в ИВС пять суток. Его отпустили 15 августа, причём Следственный комитет Белоруссии учёл ноту посольства России, пишут «Известия».

