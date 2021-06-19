Из-за жары в Москве уровень опасности в воскресенье повышают до «оранжевого»

Синоптики прогнозируют, что температура поднимется до 30-32 градусов. Предупреждение действует с 12:00 до 20:00 воскресенья.

Вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба характеры именно для «оранжевого» уровня активности.

Напомним, в субботу из-за жаркой погоды в субботу объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

О том, как получить от солнечной погоды не только вред, но и пользу, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она посоветовала прятаться от палящего солнца, ведь желанный для любителей загара ультрафиолет можно получить, даже загорая в тени.

