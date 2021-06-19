Из-за жары в Москве уровень опасности в воскресенье повышают до «оранжевого»
По данным Гидрометцентра России, уровень погодной опасности в столичном регионе в воскресенье повысится до «оранжевого», предпоследнего, уровня.
Синоптики прогнозируют, что температура поднимется до 30-32 градусов. Предупреждение действует с 12:00 до 20:00 воскресенья.
Вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба характеры именно для «оранжевого» уровня активности.
Напомним, в субботу из-за жаркой погоды в субботу объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
О том, как получить от солнечной погоды не только вред, но и пользу, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она посоветовала прятаться от палящего солнца, ведь желанный для любителей загара ультрафиолет можно получить, даже загорая в тени.
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