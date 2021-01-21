Из-за закрытия участка метро в Москве ограничили движение транспорта

С 21 января в московских районах Коньково, Теплый стан и Ясенево ограничивают движение транспорта, сообщает РИА Новости.

Это связано с закрытием участка Калужско-Рижской линии метро. Ограничения продлятся до 7 февраля. Речь идет о закрытии участка «Беляево» - «Новые Черемушки». Там идет прокладка тоннеля будущей Большой кольцевой линии, поэтому поезда будут курсировать от станции «Новые Черемушки» в центр и от станции «Беляево» на юг.

Для проезда городского транспорта организованы обособленные выделенные полосы.

Комплексная реконструкция станции метро «Каховская» завершится в этом году

Тем временем, скорость интернета в московском метро в текущем году увеличат за счет использования стандарта Wi-Fi 6.

Отмечается, что скорость интернета станет более 200 Мбит/сек. Кроме того, в 2021 году в метро планируется установить более ста дополнительных станций Wi-Fi.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Московское МетроТранспортМосква
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