Интернет в московском метро станет быстрее

Скорость интернета в московском метро в текущем году увеличат за счет использования стандарта Wi-Fi 6. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на столичный Дептранс.

Отмечается, что скорость интернета станет более 200 Мбит/сек. Кроме того, в 2021 году в метро планируется установить более ста дополнительных станций Wi-Fi.

Подключение в Wi-Fi в московском метро стало возможным с 2014 года. Согласно данным метропролитена, ежедневно к сети подключается более 2,5 млн пассажиров.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:МоскваМетро
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры