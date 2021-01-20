Интернет в московском метро станет быстрее
20 января 202120:31
Скорость интернета в московском метро в текущем году увеличат за счет использования стандарта Wi-Fi 6. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на столичный Дептранс.
Отмечается, что скорость интернета станет более 200 Мбит/сек. Кроме того, в 2021 году в метро планируется установить более ста дополнительных станций Wi-Fi.
Подключение в Wi-Fi в московском метро стало возможным с 2014 года. Согласно данным метропролитена, ежедневно к сети подключается более 2,5 млн пассажиров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru