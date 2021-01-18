Комплексная реконструкция станции метро «Каховская» завершится в этом году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реконструкция станции «Каховская» и включение её в состав строящейся Большой кольцевой линии позволит улучшить транспортную доступность проживающих вблизи граждан, сообщает пресс-служба правительства столицы.

По словам градоначальника, станция «Каховская» является «очень важной», так как вокруг находится одна из крупнейших программ реновации и переселить придётся 180 домов, что потребует дополнительных мощностей для обеспечения транспортом местных жителей.

Собянин добавил, что «Каховская» линия была самой маленькой в Москве и состояла всего из трёх станций. После решения интегрировать её в Большую кольцевую линию, пришлось провести масштабную реконструкцию, в том числе и станции Каховская»

«Она, конечно, придаст совершенно новые значения, функцию и даст другие совершенно возможности для жителей, которые живут рядом, для передвижения по Москве», - отметил глава Москвы.

Завершить реконструкцию станции «Каховская» планируется завершить в 2021 году. В настоящее время здесь ведутся архитектурно-отделочные работы, выполняется устройство основных конструкций вестибюля и нового перехода на «Севастопольскую».

В мэрии отметили, что после реконструкции станция «Каховская» станет более удобной для маломобильных пассажиров: в одном из вестибюлей появится лифт, связывающий платформу с кассовым залом и выходом на пересечении ул. Азовская и Каховка.





