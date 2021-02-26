В Сети появился сборник треков из новогоднего шоу «Вечернего Урганта»
Состоялась премьера сборника треков, которые прозвучали во время специального новогоднего шоу «Вечернего Урганта». Все композиции были стилизованы под итальянскую поп-культуру 1980-х годов. Альбом получил название «CIAO 2020».
В трек-лист вошли 12 композиций, которые были исполнены 30 декабря прошлого года на Первом канале. Принимавшие участие звезды поменяли не только свои песни, но и имена. Например, Егор Крид, который стал Giorgio Criddi, пел не «Девочку с картинки», а «Ragazza Copertina». Участники дуэта Artik & Asti переделали хит «Девочка, танцуй!» в «Bambina balla», а Иван Дорн, он же Giovanni Dorni, исполнил главную тему из сериала «Чики» - только под названием «Cicchi».
В спецвыпуске также поучаствовали Клава Кока, Niletto, Даня Милохин, Николай Басков, Zivert, Монеточка, группа Little Big и другие.
Новогодний выпуск «Вечернего Урганта» стал самым просматриваемым видео в русскоязычном сегменте YouTube.
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