Из-за пандемии в РФ количество безработных достигло почти 5 млн человек
Количество зарегистрированных безработных в России во время пандемии COVID-19 выросло на 1,3 млн человек и достигло 4,8 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
Министр рассказал об этом на встрече с депутатами фракции "Единая Россия". До марта 2020 года число безработных в РФ составляло 3,5 млн человек. Котяков отметил, что на рынке труда сохраняется тяжелая ситуация, уровень безработицы вырос на 1,7 % и составляет 6,4%.
Ранее НСН уже писала о том, что пик роста количества безработных был в сентябре. Однако, по словам министра, во время пандемии большее число граждан смогли обратиться в центры занятости: ранее их было 20%, теперь - около 80. Также Котяков пообещал, что ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется.
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