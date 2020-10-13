Из-за пандемии в РФ количество безработных достигло почти 5 млн человек

Министр рассказал об этом на встрече с депутатами фракции "Единая Россия". До марта 2020 года число безработных в РФ составляло 3,5 млн человек. Котяков отметил, что на рынке труда сохраняется тяжелая ситуация, уровень безработицы вырос на 1,7 % и составляет 6,4%.



Ранее НСН уже писала о том, что пик роста количества безработных был в сентябре. Однако, по словам министра, во время пандемии большее число граждан смогли обратиться в центры занятости: ранее их было 20%, теперь - около 80. Также Котяков пообещал, что ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется.

