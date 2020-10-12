Минтруд: почти 20 млн человек в России относятся к категории бедных

Почти 20 миллионов человек в России относятся к категории бедных, заявил глава Минтруда Антон Котяков на заседании фракции «Единая Россия».

Это составляет 13,5 процента от населения страны. Министр отметил, что пик безработицы пришелся на сентябрь.

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«В августе эта численность составляла 3,6 млн человек, в сентябре - 3,7 млн. По состоянию на 9 октября в центрах занятости [зарегистрировано] 3,6 млн человек», - сказал он.

По его словам, эта цифра будет постепенно снижаться.

Ранее председатель движения «За права предпринимателей России» Мири Угурлиев заявил на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?», что при новом карантине в России ожидается массовая безработица.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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