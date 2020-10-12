Минтруд: почти 20 млн человек в России относятся к категории бедных

Почти 20 миллионов человек в России относятся к категории бедных, заявил глава Минтруда Антон Котяков на заседании фракции «Единая Россия».

Это составляет 13,5 процента от населения страны. Министр отметил, что пик безработицы пришелся на сентябрь.