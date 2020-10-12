Минтруд: почти 20 млн человек в России относятся к категории бедных
Почти 20 миллионов человек в России относятся к категории бедных, заявил глава Минтруда Антон Котяков на заседании фракции «Единая Россия».
Это составляет 13,5 процента от населения страны. Министр отметил, что пик безработицы пришелся на сентябрь.
«В августе эта численность составляла 3,6 млн человек, в сентябре - 3,7 млн. По состоянию на 9 октября в центрах занятости [зарегистрировано] 3,6 млн человек», - сказал он.
По его словам, эта цифра будет постепенно снижаться.
Ранее председатель движения «За права предпринимателей России» Мири Угурлиев заявил на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?», что при новом карантине в России ожидается массовая безработица.
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