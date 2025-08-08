Из-за отключений интернета россияне переходят на общение через SMS
Россияне и организации стали чаще отправлять SMS, сообщают «Известия».
Летом трафик таких сообщений, неуклонно падавший с начала 2010-х годов, увеличился на 12–15%. Это касается как сервисных сообщений — кодов авторизации, информации о платежах и доставке товаров, так и личной переписки. Как заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, рост трафика SMS происходит впервые с 2013 года. Причина тому — отключения мобильного интернета, из-за которых не работают push-уведомления. SMS становятся единственным надежным каналом связи для банков и прочих сервисов.
Кроме того, россияне стали чаще покупать роутеры для домашнего интернета. Спрос на них в июне-июле по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос вдвое. Роутер позволяет как частным, так и корпоративным пользователям оставаться на связи во время блокировок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
