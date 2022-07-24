Из-за ливней в Сочи погиб один человек

В районе Донской улицы в Сочи из-за сильных ливней погиб один человек, сообщил в Telegram-канале мэр Алексей Копайгородский.

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По его словам, погибла женщина. В городе действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем.

Напомним, в Сочи из-за дождей перекрыто движение автомобилей на одном из участков федеральной трассы А-148.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДождиСочи
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