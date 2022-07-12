В Майкопе ввели режим ЧС из-за последствий непогоды
12 июля 202221:20
Режим ЧС ввели в республиканском центре Адыгеи - Майкопе - из-за последствий ливня с градом, прошедшего в минувшее воскресенье. Об этом сообщает ТАСС.
В городе оказались повреждены линии электропередач, повалены деревья и подтоплены территории. Отмечается, что наиболее сильно пострадала восточная часть Майкопа.
Согласно властям города, все экстренные службы города переведены в усиленный режим для устранения последствий непогоды.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 002 / сут.
Умерли
382 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 209 / сут.
- «Пожуй Маска»: В США выпустили мороженое со вкусом миллиардеров
- В Майкопе ввели режим ЧС из-за последствий непогоды
- Netflix планирует запустить новую платформу с рекламой
- В «Коммерсанте» прокомментировали информацию о смене владельца
- За пост премьера Британии поборются 8 кандидатов
- В Минобороны Украины заявили о подготовке разведки к контрнаступлению
- Северная Корея обсуждает возможность признания ДНР
- Уголовное дело о фейках об армии РФ заведено на Илью Яшина
- В Париже не менее 7 человек пострадали при столкновении автобуса со зданием
- Штрафы за утечку личных данных могут стать соразмерны критичности информации
12 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru