В Майкопе ввели режим ЧС из-за последствий непогоды

Режим ЧС ввели в республиканском центре Адыгеи - Майкопе - из-за последствий ливня с градом, прошедшего в минувшее воскресенье. Об этом сообщает ТАСС.

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В городе оказались повреждены линии электропередач, повалены деревья и подтоплены территории. Отмечается, что наиболее сильно пострадала восточная часть Майкопа.

Согласно властям города, все экстренные службы города переведены в усиленный режим для устранения последствий непогоды.

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ФОТО: РИА Новости
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