Из-за COVID-19 в России могут снизить транспортный налог
Транспортный налог для жителей регионов России, в которых вводили режим повышенной готовности из-за COVID-19, в текущем году можно было бы снизить на 25%. С соответствующим предложением к министру транспорта Евгению Дитриху обратился депутат Василий Власов.
Он подчеркнул, что для Подмосковья это предложение будет действительно актуальным, поскольку с 13 марта губернатор региона Андрей Воробьёв ввёл на его территории режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19. В связи с этим Василий Власов отметил, что считает снижение транспортного налога справедливой компенсацией и мерой экономической поддержки для жителей региона, отмечает «Радио 1».
«Во многих регионах, в том числе, в Подмосковье, вводился режим самоизоляции. Три месяца были закрыты все крупные компании, люди находились дома, коммерческий и личный транспорт стоял, так как у многих не было пропусков. В итоге, три месяца люди автотранспортом не пользовались. Поэтому было бы правильным освободить их на эти три месяца от транспортного налога», – уточнил Власов.
В свою очередь, член Общественного совета при Министерстве транспорта Подмосковья Андрей Мухортиков заявил «Радио 1», что у него двоякое отношение к снижению транспортного налога.
«С одной стороны, понятно, что были карантинные меры, был ряд ограничений по бизнесу, кто-то потерял работу, кто-то – часть доходов. Желание помочь людям что-то сэкономить по-человечески вполне понятно. С другой стороны, транспортный налог – это налог обратной связи. Все доходы от него поступают в дорожные фонды, конкретно – в региональный дорожный фонд. Далее деньги тратятся на ремонт, содержание и эксплуатацию региональных автомобильных дорог, которых в Московской области – более 15 тыс км. Если в этот фонд сокращаются поступления, то, естественно, меньше дорог можно будет отремонтировать, сложнее будет с уборкой, содержанием и возможностью их строительства», – сказал Мухортиков.
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