Из-за COVID-19 в России могут снизить транспортный налог

Транспортный налог для жителей регионов России, в которых вводили режим повышенной готовности из-за COVID-19, в текущем году можно было бы снизить на 25%. С соответствующим предложением к министру транспорта Евгению Дитриху обратился депутат Василий Власов.

Он подчеркнул, что для Подмосковья это предложение будет действительно актуальным, поскольку с 13 марта губернатор региона Андрей Воробьёв ввёл на его территории режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19. В связи с этим Василий Власов отметил, что считает снижение транспортного налога справедливой компенсацией и мерой экономической поддержки для жителей региона, отмечает «Радио 1».

«Во многих регионах, в том числе, в Подмосковье, вводился режим самоизоляции. Три месяца были закрыты все крупные компании, люди находились дома, коммерческий и личный транспорт стоял, так как у многих не было пропусков. В итоге, три месяца люди автотранспортом не пользовались. Поэтому было бы правильным освободить их на эти три месяца от транспортного налога», – уточнил Власов.