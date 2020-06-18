Транспортный налог в России предложили снизить на 25%

Транспортный налог для жителей регионов, в которых вводили режим повышенной готовности из-за коронавируса, можно было бы снизить на 25% в 2020 году. С таким предложением к главе Минтранса Евгению Дитриху обратился депутат Госдумы Василий Власов, сообщает РИА Новости.

По словам Власова, большинство россиян из-за карантинных меры вынужденно провели дома более месяцы. Снижение транспортного налога стало бы справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки, считает он.

Депутат попросил министра проанализировать такую возможность. Выпадающие доходы субъектов РФ он предложил компенсировать из федерального бюджета.

Как сообщает телеканал «360», ранее президент РФ Владимир Путин призвал правительство определить, какие из введённых в период пандемии мер поддержки экономики и граждан следует продлить после 1 июля.

