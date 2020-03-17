Из-за COVID-19 на карантин закрылась даже Чернобыльская зона отчуждения

Раннее НСН писала, что в связи с угрозой распространения коронавируса временно прекращает работу киевский метрополитен. Об этом в видеообращении, опубликованном в Facebook, заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, ограничения начнут действовать с 23:00 17 марта и предварительно продлятся до 3 апреля. При этом в украинской столице в штатном режиме продолжит работать наземный пассажирский транспорт, маршруты которого дублируют линии метро.

Между тем, пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года. Об этом заявил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер. По его словам, вирус будет распространяться волнами. При этом специалист добавил, что появление вакцины или любая «интервенция» в ход пандемии полезны. Чем раньше появится вакцина, тем раньше можно будет ограничить сроки распространения, пишет телеканал 360.

