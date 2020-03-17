Из-за COVID-19 на карантин закрылась даже Чернобыльская зона отчуждения
Под натиском коронавируса не устояла даже Чернобыльская зона отчуждения. Так, государственное агентство Украины по управлению зоной с 18 марта временно приостанавливает её посещения. Как отмечает «Интерфакс», новые заявки на посещение рассматриваться не будут, а работа сопровождающих лиц на период карантина прекратится.
Раннее НСН писала, что в связи с угрозой распространения коронавируса временно прекращает работу киевский метрополитен. Об этом в видеообращении, опубликованном в Facebook, заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, ограничения начнут действовать с 23:00 17 марта и предварительно продлятся до 3 апреля. При этом в украинской столице в штатном режиме продолжит работать наземный пассажирский транспорт, маршруты которого дублируют линии метро.
Между тем, пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года. Об этом заявил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер. По его словам, вирус будет распространяться волнами. При этом специалист добавил, что появление вакцины или любая «интервенция» в ход пандемии полезны. Чем раньше появится вакцина, тем раньше можно будет ограничить сроки распространения, пишет телеканал 360.
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