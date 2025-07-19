Из-за атаки дронов ВСУ на Ростовскую область между Крымом и Москвой задержали более 10 поездов

По данным компании, которая осуществляет перевозки на полуостров, пять из этих поездов следуют в Крым, семь — из Крыма.

Отмечается, что время задержки составляет от полутора до семи часов, при этом время задержки в пути может измениться. Уточняется, что пассажиров обеспечат питанием.

Ранее RT сообщил, что обломки БПЛА ВСУ повредили контактную сеть на железнодорожном перегоне под Ростовом, в результате чего были задержаны свыше 50 поездов дальнего следования и отменены несколько пригородных электричек.