«Из водителей в сантехники»: Экс-министр труда Калашников дал рецепт спасения от ИИ
Самый надежный путь не остаться без работы из-за нейросетей – освоить две-три специальности, сказал в эфире НСН Сергей Калашников, предложив журналистам переквалифицироваться в инфоцыган.
Искусственный интеллект (ИИ) может заменить в России многомиллионную армию водителей, которым пора задуматься о смене профессии, предупредил в интервью НСН бывший министр труда, экономист Сергей Калашников.
Директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева ранее отметила, что развитие (ИИ) может положительно сказаться на росте мировой экономики, но есть риск сокращения количества рабочих мест и усиления неравенства в мире.
«Речь идет о том, что искусственный интеллект может взять на себя управление огромной армией роботов, будет полная автоматизация производства. Кроме того, сегодня самая большая группа рабочих это водители, их в России 17 млн. Грядет их замена на беспилотные движущиеся аппараты, по Москве уже бегают несколько сотен беспилотников. Думаю, что главными объектами сокращения будут примитивные профессии», - сказал Калашников.
Он посоветовал иметь сразу несколько профессий.
«У меня два рецепта. Во-первых, надо не лениться, заниматься самообразованием и повышать квалификацию. Кроме того, самое надежное - нужно владеть не одной, а двумя-тремя специальности. Сейчас можно параллельно освоить несколько профессий такого же уровня. Например, в западных богатых странах больше всех из синих воротничков получают сантехники, а у нас в стране сантехников не хватает. Эту профессию может освоить любой. Иметь несколько профессий – это надежный путь не попасть в сложную жизненную ситуацию. Журналистское образование позволяет широко развернуться в любую сторону. Хотите, идите в инфоцыгане, хотите, - в спичрайтеры», - пошутил экс-министр труда.
При этом, по оценке Калашникова, переобучение станет колоссальной нагрузкой на экономику.
«Трудно представить систему переобучения для шахтеров, которых тоже эффективно заменяют, чтобы они все стали программистами. Государство должно создать условия, чтобы люди смогли сменить профессии. Понятно, что это колоссальный труд, огромные деньги и нагрузка на экономику. Если мы освободим 17 млн водителей, куда они пойдут? Вряд ли многие из них превратятся в биофизиков или математиков. При этом высокооплачиваемые рабочие профессии требуют не меньших усилий и образования. Не из каждого получится слесарь-лекальщик», - заключил собеседник НСН.
Депутат Госдумы и победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман ранее говорил НСН, что ИИ может заменить плохих политиков, таких, как премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
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