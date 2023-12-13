«Талант против контента»: Вадим Панов о преимуществе писателей над нейросетью
Авторам серьезных произведений пока не стоит бояться конкуренции с искусственным интеллектом, сказал в эфире НСН писатель.
Искусственный интеллект пока не способен заменить талант, но может делать контент на один вечер, заявил в интервью НСН писатель-фантаст Вадим Панов.
Ранее стало известно, что начинающая писательница Светлана Каменских создала все свои 15 книг с помощью нейросети. По ее словам, создать книгу с нуля до ее появления в интернет-магазинах можно в течение одного дня.
«Современные нейросети еще далеки от того, что мы вкладываем в понятие искусственный интеллект. Любой по-настоящему творческий человек – это, в первую очередь, творческая личность, человек, создающий свои произведения благодаря непонятной вещи, которую невозможно объяснить. Она называется талантом. Благодаря заложенным в него алгоритмам и огромному количеству исходных образцов, ИИ способен сгенерить или скомпилировать контент любого размера на любую заданную тему. Но не надо путать творческое произведение и контент на один вечер, чтобы утром забыть о его существовании», - сказал Панов.
Он вспомнил в этой связи недавнюю забастовку в Голливуде.
«Известна история с голливудскими специалистами, которые выступили против искусственного интеллекта. И их тоже можно понять: если продюсерам нужен потоковый контент, это одна задача, ели же речь идет о хороших, серьезных произведениях, то ИИ долго здесь не сможет ничего предложить», - заключил собеседник НСН.
Писатель Денис Драгунский в интервью НСН ранее высказал мнение, что искусственный интеллект сможет легко конкурировать с некоторыми авторами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таиланде за год погибли больше 120 россиян
- Качество российского вина выросло на 17%
- Профсоюзы Финляндии проведут обширные забастовки 14 декабря
- Футболистам «Барселоны» запретили пользоваться душем на стадионе
- На Украине заявили о необходимости призывать 20 тысяч мобилизованных ежемесячно
- Кассационный суд оставил в силе приговор Илье Яшину
- Сенаторы встали под песню Shamanа «Встанем»
- SpaceX предприняла ряд безуспешных попыток запуска ракеты Falcon 9
- Автобус с направлявшимися в Москву костромскими учителями попал в ДТП
- Регистрацию машин и выдачу водительских прав в Подмосковье приостановили из-за сбоя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru