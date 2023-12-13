«Талант против контента»: Вадим Панов о преимуществе писателей над нейросетью

Искусственный интеллект пока не способен заменить талант, но может делать контент на один вечер, заявил в интервью НСН писатель-фантаст Вадим Панов.

Ранее стало известно, что начинающая писательница Светлана Каменских создала все свои 15 книг с помощью нейросети. По ее словам, создать книгу с нуля до ее появления в интернет-магазинах можно в течение одного дня.