«Талант против контента»: Вадим Панов о преимуществе писателей над нейросетью

Авторам серьезных произведений пока не стоит бояться конкуренции с искусственным интеллектом, сказал в эфире НСН писатель.

Искусственный интеллект пока не способен заменить талант, но может делать контент на один вечер, заявил в интервью НСН писатель-фантаст Вадим Панов.

Ранее стало известно, что начинающая писательница Светлана Каменских создала все свои 15 книг с помощью нейросети. По ее словам, создать книгу с нуля до ее появления в интернет-магазинах можно в течение одного дня.

Писательница Каменских призналась, что её книги созданы с помощью нейросети
«Современные нейросети еще далеки от того, что мы вкладываем в понятие искусственный интеллект. Любой по-настоящему творческий человек – это, в первую очередь, творческая личность, человек, создающий свои произведения благодаря непонятной вещи, которую невозможно объяснить. Она называется талантом. Благодаря заложенным в него алгоритмам и огромному количеству исходных образцов, ИИ способен сгенерить или скомпилировать контент любого размера на любую заданную тему. Но не надо путать творческое произведение и контент на один вечер, чтобы утром забыть о его существовании», - сказал Панов.

Он вспомнил в этой связи недавнюю забастовку в Голливуде.

«Новые вызовы!»: Драгунский заявил, что ИИ сможет конкурировать с писателями
«Известна история с голливудскими специалистами, которые выступили против искусственного интеллекта. И их тоже можно понять: если продюсерам нужен потоковый контент, это одна задача, ели же речь идет о хороших, серьезных произведениях, то ИИ долго здесь не сможет ничего предложить», - заключил собеседник НСН.

Писатель Денис Драгунский в интервью НСН ранее высказал мнение, что искусственный интеллект сможет легко конкурировать с некоторыми авторами.

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ФОТО: Вадим Панов
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