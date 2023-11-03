Депутат Вассерман: Искусственный интеллект может заменить плохих политиков

Таких плохих политиков, как премьер-министр Великобритании Риши Сунак, в будущем может заменить искусственный интеллект (ИИ), заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в интервью НСН.

Накануне миллиардер Илон Маск заявил британскому премьеру Риши Сунаку, что искусственный интеллект со временем освободит людей от необходимости работать. По его мнению, можно будет работать лишь «для личного удовлетворения». Сунак же ответил, что «работа придает людям смысл». А Вассерман считает, что далеко не всю деятельность людей можно автоматизировать.