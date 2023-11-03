Депутат Вассерман: Искусственный интеллект может заменить плохих политиков
Деятельность хорошего рекламщика, такого как Илон Маск, заметно сложнее автоматизировать, чем деятельность плохого политика, отметил в эфире НСН депутат Анатолий Вассерман.
Таких плохих политиков, как премьер-министр Великобритании Риши Сунак, в будущем может заменить искусственный интеллект (ИИ), заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в интервью НСН.
Накануне миллиардер Илон Маск заявил британскому премьеру Риши Сунаку, что искусственный интеллект со временем освободит людей от необходимости работать. По его мнению, можно будет работать лишь «для личного удовлетворения». Сунак же ответил, что «работа придает людям смысл». А Вассерман считает, что далеко не всю деятельность людей можно автоматизировать.
«Дело в том, что только по ходу попыток автоматизации той или иной специальности выясняется, сколько в ней творчества, а сколько работы по готовым алгоритмам. Но дело не только в творчестве. Возвращаясь к тому, что сказали Маск и Сунак... Насколько я могу судить, деятельность хорошего рекламщика, такого как Маск, заметно сложнее автоматизировать, чем деятельность плохого политика, как Сунак. В глобальном смысле далеко не всю деятельность людей пока можно автоматизировать, остается нечто, что люди должны делать сами», - сказал Вассерман.
Ранее Анатолий Вассерман разъяснил «Радиоточке НСН» свои слова о том, что журналистам пора осваивать профессии землекопа и швеи-мотористки, так как скоро их заменит нейросеть. Депутат отметил, что его призыв относится к тем, кто в совершенстве освоил рерайтинг, кликбейт и фейк-ньюс.
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