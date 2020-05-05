Из Турции вывезли в Ростов-на-Дону и Уфу 160 россиян

Из турецкой Антальи вывезли 160 российских граждан, застрявших в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.

Уточняется, что авиаперелетом могли воспользоваться жители всех регионов РФ, несмотря на то, что заявленный маршрут рейса «Анталия - Ростов-на-Дону - Уфа». Рейс организовала авиакомпания «Аэрофлот».

Напомним, регулярное и чартерное пассажирское сообщение с другими странами в России прекращено с 27 марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время осуществляются только рейсы для возвращения граждан стран на родину.

Также в конце апреля правительство разрешило покинуть пределы страны россиянам с двойным гражданством. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 29 апреля.

