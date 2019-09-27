Из Турции эвакуировали пострадавшего в ДТП россиянина

Отмечается, что на родине мужчина был передал врачам для последующей госпитализации.

Обстоятельства ДТП не приводятся. По данным агентства, россиянин находился за рулем машины, взятой в аренду.

В начале сентября сообщалось, что с начала туристического сезона в этом году на юге Турции погибли 88 российских туристов. Такую цифру назвал посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

