Из Турции эвакуировали пострадавшего в ДТП россиянина
27 сентября 201921:59
Россиянин, пострадавший в результате ДТП в турецкой Анталье, был доставлен в Казань. Как сообщает РИА Новости, его перевоз был осуществлен регулярным рейсом.
Отмечается, что на родине мужчина был передал врачам для последующей госпитализации.
Обстоятельства ДТП не приводятся. По данным агентства, россиянин находился за рулем машины, взятой в аренду.
В начале сентября сообщалось, что с начала туристического сезона в этом году на юге Турции погибли 88 российских туристов. Такую цифру назвал посол России в Анкаре Алексей Ерхов.
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