Из Таджикистана вывезли 189 россиян

Рейс «Уральских авиалиний» вывез 189 российских граждан из Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Таджикистане.

Рейс был выполнен по маршруту Душанбе - Сургут - Екатеринбург. Таджикистан 20 марта из-за пандемии приостановил все международные рейсы.

По данным таджикистанского Минздрава, в республике заразились коронавирусом нового типа 293 человека.

Ранее сообщалось, что нидерландский авиаперевозчик KLM с 5 мая возобновил полеты в ряд европейских городов.

