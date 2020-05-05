Из Таджикистана вывезли 189 россиян
5 мая 202021:46
Рейс «Уральских авиалиний» вывез 189 российских граждан из Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Таджикистане.
Рейс был выполнен по маршруту Душанбе - Сургут - Екатеринбург. Таджикистан 20 марта из-за пандемии приостановил все международные рейсы.
По данным таджикистанского Минздрава, в республике заразились коронавирусом нового типа 293 человека.
Ранее сообщалось, что нидерландский авиаперевозчик KLM с 5 мая возобновил полеты в ряд европейских городов.
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5 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru