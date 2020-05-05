KLM возобновила полеты в европейские столицы
Нидерландский авиаперевозчик KLM с 5 мая возобновил полеты в ряд европейских столиц. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, авиакомпания начнет летать из Амстердама в Барселону, Мадрид, Рим, Милан, Будапешт, Прагу, Варшаву и Хельсинки.
Отмечается, что пассажиры смогут воспользоваться услугами перевозчика при соблюдении мер безопасности. В частности, с 11 мая и до конца летнего сезона на бортах авикомпании вводится обязательное ношение масок для пассажиров.
Напомним, в России регулярное и чартерное пассажирское сообщение с другими странами прекращено с 27 марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время осуществляются только рейсы для возвращения граждан стран на родину, также постановлением правительства страну разрешено покинуть россиянам со вторым гражданством или видом на жительство в другой стране.
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