Из Суджи в Курской области эвакуировали 68 человек

Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что 68 российских граждан эвакуированы с территории Суджи силами военных и волонтеров.

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По его словам, эвакуированных осмотрели врачи, экстренная госпитализация никому не потребовалась.

Хинштейн отметил, что 52 человека разместили в ПВР на территории области, еще 16 человек забрали родственники.

На месте людей осмотрели врачи скорой помощи и центра медицины катастроф, экстренная госпитализация никому из жителей не потребовалась. В ПВР эвакуированных суджан повторно осмотрят медики. В Судже, по словам Хинштейна, прямо сейчас работают сотрудники МЧС, Минздрава, комитета региональной безопасности и полиции.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские войска подняли флаг России над центром Суджи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный Telegram-канал Александра Хинштейна
ТЕГИ:ЭвакуацияАлександр ХинштейнКурская Область

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