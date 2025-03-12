Из Суджи в Курской области эвакуировали 68 человек
Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что 68 российских граждан эвакуированы с территории Суджи силами военных и волонтеров.
По его словам, эвакуированных осмотрели врачи, экстренная госпитализация никому не потребовалась.
Хинштейн отметил, что 52 человека разместили в ПВР на территории области, еще 16 человек забрали родственники.
На месте людей осмотрели врачи скорой помощи и центра медицины катастроф, экстренная госпитализация никому из жителей не потребовалась. В ПВР эвакуированных суджан повторно осмотрят медики. В Судже, по словам Хинштейна, прямо сейчас работают сотрудники МЧС, Минздрава, комитета региональной безопасности и полиции.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские войска подняли флаг России над центром Суджи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Герасимов заявил, что ВС РФ освободили 86% территории Курской области
- Ведущая «Давай поженимся» выступила против запрета рекламы астрологов
- Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
- Суздаль признан самым спокойным городом России
- Советник Трампа Уолтц провел телефонный разговор с представителем РФ
- Миронов предложил присвоить звание Героя России участникам операции «Поток»
- Издательство «АСТ» поменяет обложку книги «Ведьмак. Перекресток воронов»
- Трамп: США обсуждают с Киевом перемирие и территориальные уступки
- Из Суджи в Курской области эвакуировали 68 человек
- Вице-президент США сообщил о планах контактов с Россией в ближайшие дни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru