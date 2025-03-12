Из Суджи в Курской области эвакуировали 68 человек

По его словам, эвакуированных осмотрели врачи, экстренная госпитализация никому не потребовалась.

Хинштейн отметил, что 52 человека разместили в ПВР на территории области, еще 16 человек забрали родственники.



На месте людей осмотрели врачи скорой помощи и центра медицины катастроф, экстренная госпитализация никому из жителей не потребовалась. В ПВР эвакуированных суджан повторно осмотрят медики. В Судже, по словам Хинштейна, прямо сейчас работают сотрудники МЧС, Минздрава, комитета региональной безопасности и полиции.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские войска подняли флаг России над центром Суджи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

