Зеленский прокомментировал отступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы РФ «пытаются однозначно, максимально давить на украинские войска». Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 260 солдат и три БМП

Комментируя отступление украинских Вооружённых сил (ВСУ) в Курской области, он отметил, что «военное командование делает то, что должно».

«Сохраняем максимум жизней наших солдат», - сказал украинский лидер.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ начали перебрасывать в регион свои силы из Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУУкраинаВладимир Зеленский

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