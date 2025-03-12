Зеленский прокомментировал отступление ВСУ в Курской области
12 марта 202517:17
Вооруженные силы РФ «пытаются однозначно, максимально давить на украинские войска». Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Комментируя отступление украинских Вооружённых сил (ВСУ) в Курской области, он отметил, что «военное командование делает то, что должно».
«Сохраняем максимум жизней наших солдат», - сказал украинский лидер.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ начали перебрасывать в регион свои силы из Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru