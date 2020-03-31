Из СИЗО Москвы из-за коронавируса приостановлен вывоз заключенных в суды

Вывоз заключенных в суды Москвы, а также на следственные действия из столичных СИЗО приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФСИН. Ограничительная мера вступила в силу сегодня, 31 марта, и будет действовать до особого распоряжения.

Помимо этого, во всех следственных изоляторах Москвы приостанавливается приём посылок и передач, пишет RT. Также запрещен доступ адвокатов и следователей в СИЗО.

Кроме того, стало известно, что всех новых заключённых в Москве будут размещать в СИЗО № 7 на улице Верхние Поля.