Из СИЗО Москвы из-за коронавируса приостановлен вывоз заключенных в суды
Вывоз заключенных в суды Москвы, а также на следственные действия из столичных СИЗО приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФСИН. Ограничительная мера вступила в силу сегодня, 31 марта, и будет действовать до особого распоряжения.
Помимо этого, во всех следственных изоляторах Москвы приостанавливается приём посылок и передач, пишет RT. Также запрещен доступ адвокатов и следователей в СИЗО.
Кроме того, стало известно, что всех новых заключённых в Москве будут размещать в СИЗО № 7 на улице Верхние Поля.
18 марта РИА ФАН писал, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ввела временный запрет на свидания с заключенными в колониях и СИЗО в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. ФСИН в своем решении руководствовалась постановлением о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мер из-за пандемии коронавируса.
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